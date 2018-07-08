В полуфинале ЧМ-2018 больше всего игроков представляют "Тоттенхэм"

В полуфинале чемпиона мира 2018 года сыграют сборные Франции, Бельгии, Англии и Хорватии. Наибольшее представительство в 1/2 финала мундиаля имеет английский "Тоттенхэм",спередает Day.Az со ссылкой на Сегодня. В составах оставшихся на турнире сборных играют девять футболистов английской команды: англичане Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Дайер, Деле Алли и Гарри Кейн, бельгийцы Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд и Мусса Дембеле, а также француз Уго Льорис. Кстати, Кейн возглавляет список бомбардиров ЧМ-2018.

Меньше футболистов будут представлять "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (обе команды - по семь игроков), а также "Челси" (шесть), "Ливерпуль", "Барселону", "Монако" и "ПСЖ" (все - по четыре).

Всего в полуфинале чемпионата мира будут представлены игроки из 45 клубов (13 стран). Наибольшее представительство имеет Англия - 11 команд и 39 футболистов. Отметим, что в заявку английской команды не вошел ни один легионер.

Затем идут Германия (девять клубов и девять игроков), Испания (пять клубов и 12 футболистов), Италия (пять клубов и семь игроков), Франция (четыре клуба и 12 футболистов), Бельгия, Хорватия, Китай (все - по две команды и по два игрока), а также Украина, Россия, Турция, Австрия и Шотландия (все - по одной команде и одному футболисту).