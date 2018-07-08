Азербайджанские гимнасты стали первыми в синхронных прыжках на батуте на Кубке мира в Швейцарии
8 июля 2018 23:20 216
Азербайджанские гимнасты Илья Гришунин и Руслан Агамиров стали первыми в синхронных прыжках на батуте на Кубке мира FIG по прыжкам на батуте, который проводится в швейцарской коммуне Ароза.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает Inside the Games.
Илья Гришунин и Руслан Агамиров набрали 50.050 очков.
Вторыми стали представители Украины Дмитро Собакар и Антон Давыденко (48.670), а третьими - гимнасты из Болгарии Мариян Михалев и Ивелин Йорданов (48.670).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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