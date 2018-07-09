Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на Кубке мира

В турецком городе Мерсин прошел Кубок мира серии Challenge по спортивной гимнастике. Об этом говорится в понедельник в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Упражнение представительницы женской cборной Азербайджана по гимнастике на гимнастическом бревне Юлии Иньшиной принесло ей бронзовую медаль (12,100 балла).

Азербайджанская гимнастка также вышла в финал упражнений в опорном прыжке и вольных упражнениях. В обоих упражнениях она заняла четвертое место.

Представительницы сборной Марина Смирнова и Марина Некрасова заняли четвертое и пятое места соответственно в упражнениях на разновысоких брусьях.

Самый лучший результат среди мужчин показал Дарий Морозов. Азербайджанский гимнаст завершил соревнования на четвертом месте в вольных упражнениях и упражнениях на коне.

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