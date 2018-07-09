ПСЖ собрался побить трансферный рекорд Неймара

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" рассчитывает приобрести футболиста сборной Бразилии Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает El Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По информации издания, ПСЖ стремится удержать в команде бразильского нападающего Неймара. В этих целях руководство парижан рассматривает кандидатуру партнера форварда по сборной Бразилии Коутиньо, выступающего в данный момент за испанскую "Барселону".

В ПСЖ готовы потратить 270 миллионов евро на трансфер футболиста. Если это случится, то переход Коутиньо станет самым дорогим в истории футбола. Прошлый рекорд связан с трансфером Неймара в ПСЖ из "Барселоны", который принес в казну каталонцев 222 миллиона евро.

Коутиньо выступает в составе "Барселоны" с января 2018 года. До этого футболист защищал цвета "Ливерпуля" и миланского "Интера". За каталонцев бразилец провел 18 матчей и забил восемь голов.

Неймар и Коутиньо вместе выступали в составе бразильской национальной команды на чемпионате мира-2018 в России. Пентакемпионы уступили в 1/4 финала сборной Бельгии со счетом 1:2. В пяти матчах мундиаля Неймар забил два гола. Такая же статистика и у Коутиньо.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook