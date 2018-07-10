Turkish Airlines и футбольный клуб «Нефтчи» подписали договор о сотрудничестве - ФОТО

На Бакинском олимпийском стадионе состоялась церемония подписания договора о брендовом сотрудничестве между Turkish Airlines, осуществляющей полёты в большее количество стран и по большему количеству международных направлений, чем любая другая авиакомпания, и одним из самых старейших футбольных клубов Азербайджана "Нефтчи".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на церемонии подписания глава бакинского офиса Turkish Airlines Сейфулла Ильяс рассказал о важности подписания договора между сторонами и отметил: "Turkish Airlines на протяжении долгих лет поддерживала тесные отношения между двумя братскими странами, и данное соглашение, которое отражает дружбу между Азербайджаном и Турцией, еще одно доказательство этому. Азербайджан для Turkish Airlines не просто пункт назначения, мы чувствуем аналогичную ответственность перед Азербайджаном, как и перед собственной страной, и всей душой верим в светлое будущее спорта здесь. Мы рады, что благодаря подписанному соглашению с "Нефтчи", азербайджанский футбол будет более узнаваем как в Турции, так и во всем мире".

Сотрудничество с Turkish Airlines является первым событием глобального спонсорства в истории ПФК "Нефтчи" и всех других клубов Азербайджана. Знаменитая своим глобальным спонсорством в спорте, Turkish Airlines верит в светлое будущее "Нефтчи" и поддержит пропаганду футбола среди молодежи и увеличит их интерес к данному виду спорта.

В рамках подписанного договора все игроки "Нефтчи" будут носить тренировочные формы с логотипом Turkish Airlines, а посредством цифровых каналов будет дана информация об авиакомпании. Кроме этого, логотип Turkish Airlines будет размещен на рекламных баннерах, билетах и пригласительных. Данный договор направлен на развитие обоих брендов и открыт к новым взаимным рабочим активностям в период действия.

Turkish Airlines верит, что спорт вдохновляет и обладает силой, способной объединить людей разных наций. В настоящее время авиакомпания оказывает глобальную поддержку таким видам спорта, как футбол, баскетбол, регби и гольф.

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и четырехзвездной авиакомпанией с парком, состоящим из 326 (пассажирского и грузового) воздушных судов, летающих по 304 направлениям по всему миру (255 международных и 49 внутренних). Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.

Профессиональный футбольный клуб "Нефтчи" был создан в 1937 году. До 1991 года команда выступала в чемпионатах СССР. В 1966 года "Нефтчи" становится бронзовым призёром чемпионата СССР. С 1992 года команда выступает в первенствах Азербайджана. "Нефтчи" является многократным победителем чемпионата страны (1992, 1995/1996, 1996/1997, 2003/2004, 2004/2005, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), а также обладателем Кубка Азербайджана (1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 2003/2004, 2012/2013, 2013/2014) и Суперкубка страны (1993, 1995). В сезоне 2012/2013 "Нефтчи" впервые в истории азербайджанского футбола стал участником группового этапа Лиги Европы.

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