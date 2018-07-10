Эксперт: сборная Франции созрела для победы на чемпионате мира
10 июля 2018 20:24 121
Экс-тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью Gazeta.ru оценил шансы полуфиналистов чемпионата мира - 2018 на победу в турнире, передает Day.Az.
"Конкретного фаворита среди четырех полуфиналистов нет. Любая команда имеет большие шансы завоевать трофей.
Например, в паре Хорватия - Англия имеются сильные игроки. Поэтому говорить о том, что победитель сегодняшней встречи станет чемпионом, преждевременно.
Но стоит признать, что более созревшей для победы в чемпионате является сборная Франции", - сказал Гладилин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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