Эксперт: сборная Франции созрела для победы на чемпионате мира

Экс-тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью Gazeta.ru оценил шансы полуфиналистов чемпионата мира - 2018 на победу в турнире, передает Day.Az.

"Конкретного фаворита среди четырех полуфиналистов нет. Любая команда имеет большие шансы завоевать трофей.

Например, в паре Хорватия - Англия имеются сильные игроки. Поэтому говорить о том, что победитель сегодняшней встречи станет чемпионом, преждевременно.

Но стоит признать, что более созревшей для победы в чемпионате является сборная Франции", - сказал Гладилин.