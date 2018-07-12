Хорватский полузащитник Перишич попал в больницу после полуфинала ЧМ

12 июля 2018 19:58

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич был доставлен в больницу после матча полуфинала чемпионата мира - 2018 с командой Англии, сообщает РЕН-ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По информации телеканала, Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы и был доставлен в один из московских госпиталей.

Отмечается, что участие футболиста в финале мирового первенства находится под вопросом.

Перишич был признан лучшим игроком матча Хорватия - Англия.

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