Хорватский полузащитник Перишич попал в больницу после полуфинала ЧМ
12 июля 2018 19:58 126
Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич был доставлен в больницу после матча полуфинала чемпионата мира - 2018 с командой Англии, сообщает РЕН-ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
По информации телеканала, Перишич получил частичное повреждение портняжной мышцы и был доставлен в один из московских госпиталей.
Отмечается, что участие футболиста в финале мирового первенства находится под вопросом.
Перишич был признан лучшим игроком матча Хорватия - Англия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!