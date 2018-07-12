Президент Хорватии посетит финал ЧМ-2018 в Москве

12 июля 2018 20:05

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович посетит финал чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает РИА Новости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале турнира, который состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники", встретятся сборные Хорватии и Франции.

"Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира, в котором хорватская футбольная сборная будет играть против французской команды.

За встречей она будет следить из VIP-ложи. Информацией об условиях перелета президента Грабар-Китарович пока не располагаем" - заявили агентству в кабинете главы государства.

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