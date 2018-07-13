Бекхэм гордится выступлением сборной Англии на ЧМ-2018
13 июля 2018 11:23 104
Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира по футболу в России, передает "Советский спорт", сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Чувствую опустошение, теперь я точно знаю, каково это - наблюдать за командой в качестве болельщика, а не игрока. Парни заставили нас гордиться, нам есть чему восхищаться. Полуфинал мундиаля - это невероятно. Никогда не переставайте верить, потому что эта страна пережила замечательные пять недель. Мы можем гордиться", - написал Бекхэм в своем инстаграме.
Сборная Англии, впервые с 1990 года пробилась в 1/2 финала чемпионата мира, однако не смогла одолеть команду Хорватии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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