«Челси» отказывается выплачивать Конте денежную компенсацию

Лондонский "Челси" отказывается выплачивать главному тренеру команды Антонио Конте €11 млн, сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, итальянец отказался покинуть свой пост добровольно, что подразумевает под собой выплату компенсации специалисту. Руководство "синих" пытается сослаться на "законное основание", так как Конте избавился от одного из лидеров атаки испанца Диего Косты с помощью СМС.

Конте стал наставником "Челси" летом 2016 года. В первый же сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии. В прошлом сезоне "Челси" занял пятое место в чемпионате и не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов на предстоящий сезон. Однако столичный клуб стал обладателем кубка Англии.