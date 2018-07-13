Защитник сборной Франции решил покинуть пресс-конференцию после ошибки в его имени

Защитник сборной Франции Самуэль Юмтити попытался уйти с пресс-конференции после того, как пресс-атташе команды Филипп Турнон ошибся и назвал игрока Полем. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атташе представил футболиста как Поля Юмтити. Футболист улыбнулся и сделал вид, что уходит с пресс-конференции.

Турон не растерялся и тут же представил защитника как Самуэля Погба.

Пресс-атташе работает со сборной Франции уже 35 лет.

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