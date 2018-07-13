Гризманн: мы знаем как сыграть против Модрича и Ракитича

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что сборная Франции знает как остановить полузащитников сборной Хорватии Луку Модрича и Ивана Ракитича, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Модрич и Ракитич - игроки очень высокого уровня, лидеры команды. Но думаю, Дидье Дешам приготовил кое-что, чтобы их остановить. Но вообще мы не любим говорить о соперниках, мы уверены в своих силах", - сказал Гризманн.

Также он подчеркнул, что команда продолжит играть от обороны.

"Защита - это наша база, и на нее мы должны делать ставку. А впереди у нас есть взрывной Килиан Мбаппе, есть Оливье Жиру, иногда у меня получается что-то сумасшедшее", - добавил футболист.

Франция сыграет против Хорватии 15 июля на стадионе "Лужники".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook