«Барселона» поборется с «Реалом» за Азара
14 июля 2018 01:15 204
Каталонская "Барселона" поборется с мадридским "Реалом" за крайнего полузащитника лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эдена Азара, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как передает Sport.es, бельгиец является главной трансферной целью каталонцев в это межсезонье, так как французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн продлил соглашение с "матрасниками".
Однако "Барселоне" может помешать "Реал", который ищет замену португальскому форварду Криштиану Роналду, перешедшему в туринский "Ювентус" на этой неделе.
Азар выступает за "Челси" с 2012 года. За это время он провел в составе "синих" 300 матчей, забив 89 мячей.
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