«Барселона» поборется с «Реалом» за Азара

Каталонская "Барселона" поборется с мадридским "Реалом" за крайнего полузащитника лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эдена Азара, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает Sport.es, бельгиец является главной трансферной целью каталонцев в это межсезонье, так как французский форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн продлил соглашение с "матрасниками".

Однако "Барселоне" может помешать "Реал", который ищет замену португальскому форварду Криштиану Роналду, перешедшему в туринский "Ювентус" на этой неделе.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. За это время он провел в составе "синих" 300 матчей, забив 89 мячей.

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