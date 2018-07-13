Станислав Черчесов может возглавить клуб Бундеслиги
13 июля 2018 17:40 251
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ближайшее время может возглавить один из клубов чемпионата Германии. Однако конкретное название команды не приводится. Уточняется лишь, что речь идет не о топ-клубе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Напомним, что российская национальная команда под руководством Черчесова добралась до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила Хорватии (2:2, 3:4, пен.). Продемонстрированные результаты, а также уровень физической подготовки впечатлили боссов одного клуба немецкой Бундеслиги.
Ранее Черчесов уже работал с иностранными клубами: австрийским "Ваккер-Тиролем" и польской "Легией".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!