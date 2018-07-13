Азербайджанские судьи будут оценивать выступления гимнастов на юношеских Олимпийских играх

13 июля 2018 18:55

Азербайджанские судьи будут оценивать выступления гимнастов на летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут 6-18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Для судейства на этих Играх приглашены судьи национальной команды по художественной гимнастике Нигяр Абдусалимова, по мужской спортивной гимнастике - Рза Алиев, по батутной гимнастике - Кямиль Гулиев.

Напомним, что на юношеских Олимпийских играх сборные команды Азербайджана по художественной гимнастике и мужской спортивной гимнастике будут представлять по одному гимнасту.

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