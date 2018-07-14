ЧМ-2018: Сегодня определится первый медалист

Сборные Бельгии и Англии сыграют сегодня в матче за третье место чемпионата мира по футболу.

Как сообщает АПА, бельгийцы в случае успеха покажут лучший результат в своей истории, английская же команда в предыдущий раз играла в "бронзовом" матче в 1990 году, уступив итальянцам.

Команды уже встречались на нынешнем турнире - на групповой стадии, тогда "Красные дьяволы" победили со счетом 1:0, заняв первое место.

Матч сборных Бельгии и Англии пройдет в Санкт-Петербурге. Главным арбитром назначен Алиреза Фагани из Ирана.

В финальной встрече чемпионата мира в воскресенье на московской арене "Лужники" сыграют команды Франции и Хорватии.