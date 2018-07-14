ЧМ-2018: Сегодня определится первый медалист
14 июля 2018 07:53 102
Сборные Бельгии и Англии сыграют сегодня в матче за третье место чемпионата мира по футболу.
Как сообщает АПА, бельгийцы в случае успеха покажут лучший результат в своей истории, английская же команда в предыдущий раз играла в "бронзовом" матче в 1990 году, уступив итальянцам.
Команды уже встречались на нынешнем турнире - на групповой стадии, тогда "Красные дьяволы" победили со счетом 1:0, заняв первое место.
Матч сборных Бельгии и Англии пройдет в Санкт-Петербурге. Главным арбитром назначен Алиреза Фагани из Ирана.
В финальной встрече чемпионата мира в воскресенье на московской арене "Лужники" сыграют команды Франции и Хорватии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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