Сборная России выиграла Суперкубок легенд по футболу - ВИДЕО

14 июля 2018 09:17

Российская сборная обыграла Италию со счетом 7:6 в финале Суперкубка легенд по футболу, который прошел в Москве. Турнир проходил во дворце спорта "Мегаспорт", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В составе сборной РФ хет-триком отличился Дмитрий Аленичев, дубль оформил Константин Головской. Также мячи в ворота соперников отправили Юрий Ковтун и Олег Корнаухов. У итальянцев голами отличились Франческо Тотти, Кристиан Дзаккардо, Лучано Дзаури, Марко Дельвекио и Давид Ди Микеле.

Финальный матч посетил президент FIFA Джанни Инфантино.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Сборная РФ выиграла Суперкубок легенд по футболу

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az