Сборная России выиграла Суперкубок легенд по футболу - ВИДЕО
14 июля 2018 09:17 247
Российская сборная обыграла Италию со счетом 7:6 в финале Суперкубка легенд по футболу, который прошел в Москве. Турнир проходил во дворце спорта "Мегаспорт", передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В составе сборной РФ хет-триком отличился Дмитрий Аленичев, дубль оформил Константин Головской. Также мячи в ворота соперников отправили Юрий Ковтун и Олег Корнаухов. У итальянцев голами отличились Франческо Тотти, Кристиан Дзаккардо, Лучано Дзаури, Марко Дельвекио и Давид Ди Микеле.
Финальный матч посетил президент FIFA Джанни Инфантино.
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