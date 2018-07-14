Сборная Бельгии провела последнюю тренировку перед матчем с Англией - ВИДЕО

14 июля 2018 10:43

Сборная Бельгии готовится сразиться с Англией за третье место на ЧМ-2018. Команда провела заключительную тренировку в Московской области. Стартовый состав сборной значительно изменится. Бельгия сыграет против Англии в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Сборная Бельгии провела последнюю тренировку перед матчем с Англией

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az