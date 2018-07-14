Сборная Бельгии провела последнюю тренировку перед матчем с Англией - ВИДЕО
14 июля 2018 10:43 151
Сборная Бельгии готовится сразиться с Англией за третье место на ЧМ-2018. Команда провела заключительную тренировку в Московской области. Стартовый состав сборной значительно изменится. Бельгия сыграет против Англии в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
13 июля 19:02 486
«ПСЖ» увеличит зарплату Неймару
11:27
ВВП Азербайджана вырос
10:22
В Японии упал самолет.
-
13 Июл. 14:05 19 952
-
13 Июл. 19:23 10 422
-
13 Июл. 23:03 7 084
-
13 Июл. 12:51 6 889
-
13 Июл. 23:12 5 434