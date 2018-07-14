Сборная Бельгии провела последнюю тренировку перед матчем с Англией - ВИДЕО

Сборная Бельгии готовится сразиться с Англией за третье место на ЧМ-2018. Команда провела заключительную тренировку в Московской области. Стартовый состав сборной значительно изменится. Бельгия сыграет против Англии в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

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