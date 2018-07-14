Сборная Англии перед игрой с бельгийцами отрабатывала пенальти - ВИДЕО

К своей самой важной игре на ЧМ готовятся Англия и Бельгия. Подопечные Гарета Саутгейта подошли к последней тренировке очень серьезно. Если перед матчем с хорватами они играли с резиновой курицей, то сейчас делают упор на пенальти. Бронзовый призер ЧМ определится 13 июля в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

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