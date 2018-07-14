Гвардиола открыл ресторан каталонской кухни в Манчестере - ФОТО

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Заведение называется Tast Cuina Catalana.

"Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast.

Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома.

Tast - это простой ресторан, где важен каждый гость", - заявил шеф-повар ресторана.

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