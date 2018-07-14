Уилл Смит по достоинству оценил актерское мастерство Неймара

Известный американский актер Уилл Смит, который вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи исполнит гимн чемпионата мира на церемонии закрытия турнира, рассказал о своем отношении к футболу. Кроме того, он поделился впечатлением от страданий бразильца Неймара после столкновений с соперниками, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Актер признался, что американцы не очень хорошо играют в футбол. Тем не менее он восхищается этим видом спорта. "Футбол - это красота, это сумасшедшая энергия", - приводит слова Смита "Россия 24".

Кроме того, он сообщил, что много времени проводил в Бразилии, поэтому ему очень нравится сборная этой страны. Также знаменитый американец рассказал про Неймара. "Мы пытались с ним встретиться раз десять, находясь в одном городе. Но не сложилось. Он является моим любимым игроком. Неймар - суперактер. Это я вам говорю с профессиональной точки зрения", - заявил Смит.

Напомним, что чемпионат мира по футболу завершится 15 июля. В этот день состоится финальный матч между сборными Франции и Хорватии. Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи за полчаса до финала исполнят официальный гимн турнира.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook