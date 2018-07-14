Бельгия - бронзовый призер Чемпионата мира по футболу!

14 июля 2018 20:18

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 2:0 в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Счет на 4-й минуте открыл защитник Тома Мёнье, удвоил преимущество бельгийцев полузащитник Эден Азар на 82-й минуте.

Сборная Бельгии впервые завоевала медали чемпионата мира. Бельгийцы никогда не играли в финале ЧМ и второй раз боролись за бронзу. На турнире в Мексике в 1986 году в матче за третье место сборная Бельгии в дополнительное время проиграла команде Франции со счетом 2:4.

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