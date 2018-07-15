Роналду планировал перейти в «Наполи», а не «Ювентус»

Португальский форвард Криштиану Роналду изначально планировал перейти в неаполитанский "Наполи", а не туринский "Ювентус", сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Football Italia, именно "Наполи" был приоритетным вариантом для Роналду, но неаполитанцы не смогли позволить себе огромные траты.

"Ювентус" был для Роналду запасным планом. В итоге туринцы купили нападающего за €112 млн.