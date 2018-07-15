Кафу спрогнозировал ход игры в финале ЧМ-2018
15 июля 2018 10:04 271
Бывший защитник сборной Бразилии и итальянского "Милана" Кафу спрогнозировал ход игры в финале чемпионата мира по футболу в России между командами Франции и Хорватии, передает газета "Известия".
"Франция играет очень хорошо, но Хорватия показывает чудовищно везучий футбол. Не хотелось бы верить в то, что у их тренерского штаба есть установка дотягивать до дополнительного времени. Я знаю точно, что в решающем матче никто не будет рисковать. Мы не увидим открытого футбола с обилием забитых мячей", - сказал Кафу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Финал состоится 15 июля на стадионе "Лужники".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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