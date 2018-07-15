Глава хорватского футбола поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Франции.

"В 1998 году мы думали, что мы больше никогда не повторим этот результат. Но нужно мечтать, и тогда мечта сбудется. Вся Хорватия и все наши сообщества от Калифорнии до Австралии в восторге. Мы можем быть уставшими, можем иметь травмы, но взгляните, как мы играли с Англией. Завтра мы будем наслаждаться финалом", - заявил Шукер в интервью RT.

Игра между хорватами и французами состоится 15 июля на стадионе "Лужники", передает Day.Az.