Глава хорватского футбола поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018
15 июля 2018 09:49 232
Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Франции.
"В 1998 году мы думали, что мы больше никогда не повторим этот результат. Но нужно мечтать, и тогда мечта сбудется. Вся Хорватия и все наши сообщества от Калифорнии до Австралии в восторге. Мы можем быть уставшими, можем иметь травмы, но взгляните, как мы играли с Англией. Завтра мы будем наслаждаться финалом", - заявил Шукер в интервью RT.
Игра между хорватами и французами состоится 15 июля на стадионе "Лужники", передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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