Жозе Моуринью назвал фаворита финала ЧМ-2018

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, назвал фаворита предстоящего финального матча турнира между сборными Франции и Хорватии, передает Day.Az.

"Франция - фаворит. Но обычно говорят, что в финале чемпионата мира нет фаворита и аутсайдера. В финале нужно не играть, а выигрывать. Необходимо идти именно с таким настроем. Уверен, хорваты пойдут туда с подобным настроем", - заявил Моуринью в эфире RT.

Он отметил, что Хорватия, в отличие от Франции, играла все семь матчей на турнире стартовым составом, а три из них заканчивались после 120 минут, и потому считает несправедливым, что у французов есть дополнительный день отдыха перед финалом.

"Этот фактор может сказаться. У Хорватии сейчас фантастическое поколение: Лука Модрич, Марио Манджукич, Иван Перишич. У них есть все шансы выиграть. Думаю, матч будет проходить на равных. Если игра затянется, то у хорватов будет меньше шансов. Но их боевой дух может помочь им одержать верх", - добавил специалист.

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля.