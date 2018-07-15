Пакьяо нокаутировал Матиссе и завоевал титул чемпиона мира WBA - ВИДЕО - ФОТО

Филиппинец Мэнни Пакьяо нокаутом победил аргентинца Лукаса Матиссе и завоевал звание регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг. Бой, который прошел в Куала-Лумпуре, завершился в седьмом раунде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Судья остановил поединок в седьмом раунде, когда филиппинец в третий раз отправил соперника на настил ринга.

Предыдущий поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. Филиппинец победил нокаутом впервые за 9 лет, когда 2 мая 2009 года Пакьяо нокаутировал британца Рики Хаттона во втором раунде. В активе 39-летнего Пакьяо теперь 60 побед, 39 из которых он одержал нокаутом, семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету 35-летнего Матиссе 39 побед, пять поражений и одна ничья.

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