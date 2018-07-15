Финал ЧМ-2018: вероятность победы Франции над Хорватией равна 69 процентам

В финале чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве сыграют сборные Франции и Хорватии. Интересно, что сборная Франции - самая дорогая на мундиаля по трансферной стоимости всех футболистов из заявки - они стоят более миллиарда евро. Успеха французов ждали, а вот выход хорватов в финал, первый в истории этой страны, стал неожиданностью, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Эксперты букмекерских контор считают сборную Франции фаворитом финала ЧМ-2018. Так, коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время матча составляет 1.90, тогда как на победу Хорватии он равен 5.00, а на ничью - 3.35.

Котировки на завоевание титула (матч с учетом дополнительного времени и пенальти): 1.40 - 3.05 в пользу Франции. Таким образом, вероятность победы французов в финале составляет 69 процентов против 31 процента шансов у Хорватии.

Также букмекеры считают, что в матче не будет обилия забитых мячей. Так, коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.50, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.55.

Вероятные авторы голов в составе сборной Франции:

Антуан Гризманн - 2.65 (коэффициент на "забьет гол")

Килиан Мбаппе - 2.90

Оливье Жиру - 3.20

Поль Погба - 6.30

Блез Матюиди - 9.70

Вероятные авторы голов в составе сборной Хорватии: