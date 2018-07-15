Финал ЧМ-2018: вероятность победы Франции над Хорватией равна 69 процентам

15 июля 2018 11:29

В финале чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве сыграют сборные Франции и Хорватии. Интересно, что сборная Франции - самая дорогая на мундиаля по трансферной стоимости всех футболистов из заявки - они стоят более миллиарда евро. Успеха французов ждали, а вот выход хорватов в финал, первый в истории этой страны, стал неожиданностью, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Эксперты букмекерских контор считают сборную Франции фаворитом финала ЧМ-2018. Так, коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время матча составляет 1.90, тогда как на победу Хорватии он равен 5.00, а на ничью - 3.35.

Котировки на завоевание титула (матч с учетом дополнительного времени и пенальти): 1.40 - 3.05 в пользу Франции. Таким образом, вероятность победы французов в финале составляет 69 процентов против 31 процента шансов у Хорватии.

Также букмекеры считают, что в матче не будет обилия забитых мячей. Так, коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.50, тогда как на "больше 2,5 голов" он составляет 2.55.

Вероятные авторы голов в составе сборной Франции:

  • Антуан Гризманн - 2.65 (коэффициент на "забьет гол")
  • Килиан Мбаппе - 2.90
  • Оливье Жиру - 3.20
  • Поль Погба - 6.30
  • Блез Матюиди - 9.70

Вероятные авторы голов в составе сборной Хорватии:

  • Иван Перишич - 4.90
  • Марио Манджукич - 5.30
  • Анте Ребич - 6.80
  • Лука Модрич - 7.80
  • Иван Ракитич - 11.0
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