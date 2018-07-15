Главный тренер сборной Бельгии назвал лучшего игрока ЧМ-2018

15 июля 2018 12:53

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что полузащитник команды Эден Азар является лучшим игроком чемпионата мира - 2018, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кто лучший игрок турнира? Ох, вы не того человека спросили... Я голосую за бельгийцев!

Азар провел шикарный чемпионат мира... Но обычно этот приз вручается обладателю золотых медалей", - цитирует Мартинеса Sport24.

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