Главный тренер сборной Бельгии назвал лучшего игрока ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил мнение, что полузащитник команды Эден Азар является лучшим игроком чемпионата мира - 2018, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кто лучший игрок турнира? Ох, вы не того человека спросили... Я голосую за бельгийцев!

Азар провел шикарный чемпионат мира... Но обычно этот приз вручается обладателю золотых медалей", - цитирует Мартинеса Sport24.