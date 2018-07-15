Мэнни Пакьяо: удивлен, что так рано отправил Матиссе в нокдаун

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выразил удивлением тем, что так рано сумел отправить в нокдаун аргентинца Лукаса Матиссе в бою за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,6 килограмма), сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поединок, состоявшийся в воскресенье в Куала-Лумпуре, завершился победой Пакьяо техническим нокаутом в седьмом раунде. Филиппинец трижды отправил своего соперника в нокдаун, прежде чем бой был остановлен.

"Я удивлен, что так рано отправил его в нокдаун - в третьем, пятом и седьмом раундах. Мы проделали хорошую работу на тренировках. Мы сильно не напрягались, контролировали наш темп и себя. Я уже не молод, поэтому благодарю моего тренера и всех членов моей команды", - сказал Пакьяо, чьи слова приводит Франс Пресс.

Для 39-летнего Пакьяо, проводившего первый бой после годичного перерыва, эта победа стала 60-й на профессиональном ринге (39-й нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.