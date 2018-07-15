Руни дебютировал в MLS и сразу принес пользу новому клубу

15 июля 2018 16:17

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйн Руни дебютировал за клуб "Ди Си Юнайтед" в матче высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде (MLS). Новому клубу Руни противостоял "Ванкувер Уайткэпс", передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Игра состоялась в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ди Си Юнайтед"​​​. Руни вышел на замену на 58-й минуте. На 80-й после его передачи Пол Арриола забил третий мяч команды, отмечает РИА Новости.

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