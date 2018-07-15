Моуринью рассказал о самом ярком для себя моменте ЧМ-2018

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, рассказал, что стало для него самым ярким моментом на мундиале, передает Day.Az.

"Я очень доволен турниром. Знаете, очень многие считают, что игроки выступают исключительно ради денег, даже не предполагая, насколько они могут быть влюблены в этот вид спорта, с какой гордостью представляют свою страну. И этот мундиаль продемонстрировал нам самые искренние эмоции, которые приносит спорт: игроки радовались победам и переживали после поражений и неудач. Так, мы видели слёзы Хосе Марии Хименеса, который осознал, что его сборная покидает чемпионат, и начал плакать ещё до того, как прозвучал финальный свисток. Дух соревнований ощущался не только в России, но даже в тех странах, чьи сборные не сражались за главный трофей. И это самое главное", - заявил Моуринью.