Сборная Англии поблагодарила Россию за ЧМ-2018

15 июля 2018 18:47

Сборная Англии по футболу покинула Россию в связи с прекращением выступления на чемпионате мира - 2018, сообщает ТАСС.

Официальный твиттер "трех львов" опубликовал запись, в которой англичане поблагодарили страну-хозяйку за мундиаль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо, Россия. Время отправляться домой", - говорится в сообщении.

Подопечные Гарета Саутгейта на ЧМ-2018 проиграли команде Бельгии в матче за третье место.

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