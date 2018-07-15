Сборная Англии поблагодарила Россию за ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу покинула Россию в связи с прекращением выступления на чемпионате мира - 2018, сообщает ТАСС.

Официальный твиттер "трех львов" опубликовал запись, в которой англичане поблагодарили страну-хозяйку за мундиаль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо, Россия. Время отправляться домой", - говорится в сообщении.

Подопечные Гарета Саутгейта на ЧМ-2018 проиграли команде Бельгии в матче за третье место.