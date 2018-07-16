Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы

16 июля 2018 10:15

В немецком городе Сарбрюкер завершились соревнования Кубка Европы по дзюдо. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, второй день соревнований стал еще более успешным для членов сборной. 

Так, азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золота (Мамедали Мехдиев 90 кг и Ушанги Кокаури +100 кг) и 1 серебро (Шахин Гахраманов +100 кг).  

Таким образом, в копилке сборной Азербайджана стало 2 золота, 2 серебро и 3 бронзы.  

Азербайджан был представлен на соревнованиях 10 спортсменами.

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