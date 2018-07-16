Азербайджанские дзюдоисты завоевали 6 медалей на Кубке Европы

В немецком городе Сарбрюкер завершились соревнования Кубка Европы по дзюдо. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, второй день соревнований стал еще более успешным для членов сборной.

Так, азербайджанские дзюдоисты завоевали 2 золота (Мамедали Мехдиев 90 кг и Ушанги Кокаури +100 кг) и 1 серебро (Шахин Гахраманов +100 кг).

Таким образом, в копилке сборной Азербайджана стало 2 золота, 2 серебро и 3 бронзы.

Азербайджан был представлен на соревнованиях 10 спортсменами.