Француз стал чемпионом мира без единого матча за сборную
16 июля 2018 11:23 401
Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля стал чемпионом мира, не проведя ни одного матча в составе команды. Об этом сообщает корреспондент Lenta.ru, передает Day.Az.
Спортсмен не провел ни минуты на мундиале, более того, до старта турнира он не успел дебютировать за сборную. Также на поле в матчах чемпионата мира не выходил защитник Адиль Рами, однако у него в активе 35 игр в майке сборной Франции.
Французы победили сборную Хорватии в финальном матче, который прошел 15 июля в "Лужниках" и завершился со счетом 4:2. Команда выиграла мундиаль во второй раз в истории - впервые "трехцветные" взяли кубок в 1998 году.
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