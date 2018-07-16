Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус» - ФОТО - ВИДЕО

16 июля 2018 14:55

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проходит медосмотр в туринском клубе, после чего даст пресс-конференцию, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Перед прохождением медицинского осмотра португалец встретился с болельщиками и раздал автографы.

За трансфер португальца "Ювентус" за два года заплатит мадридскому "Реалу" 100 млн евро. Годовая зарплата подписавшего 4-летний контракт 33-летнего бомбардира составит 30 млн евро.

Нажмите на видео для просмотра:
Роналду прибыл на медосмотр в

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az