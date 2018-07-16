Роналду прибыл на медосмотр в «Ювентус» - ФОТО - ВИДЕО

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проходит медосмотр в туринском клубе, после чего даст пресс-конференцию, сообщает пресс-служба итальянского клуба. Перед прохождением медицинского осмотра португалец встретился с болельщиками и раздал автографы.



За трансфер португальца "Ювентус" за два года заплатит мадридскому "Реалу" 100 млн евро. Годовая зарплата подписавшего 4-летний контракт 33-летнего бомбардира составит 30 млн евро.

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