"Ювентус" за день заработал на футболках Роналду более €50 млн

Туринский клуб "Ювентус" реализовал футболок Криштиану Роналду примерно на 54 млн евро в первый день официальных продаж. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Yahoo Sport, на официальном сайте "Ювентуса" было сделано 500 тыс. заказов, а в магазинах клуба и через технического спонсора adidas во всем мире было продано 20 тыс. футболок.

Футболист прилетел в Турин вечером воскресенья вместе со своей семьей на частном самолете.

Утром понедельника форвард прошел медицинское обследование, а вечером у него должна состояться пресс-конференция.

За нападающего сборной Португалии "Ювентус заплатил €112 млн, зарплата футболиста составит €30 млн в год.

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