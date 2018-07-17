Игрока «Манчестер Юнайтед» не пустили в США из-за условного срока
17 июля 2018 10:16 167
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пропустит начало предсезонной подготовки в США. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как утверждает "Би-би-си", у игрока возникли проблемы с визой из-за 16-месячного условного срока, который на него был наложен за уклонение от уплаты налогов в период выступления за "Барселону".
Отмечается, что юристы чилийца уже начали процесс для урегулирования ситуация, однако это может занять длительное время. Пока футболист будет тренироваться на базе клуба в Каррингтоне.
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