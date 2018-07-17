Игрока «Манчестер Юнайтед» не пустили в США из-за условного срока

17 июля 2018 10:16

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пропустит начало предсезонной подготовки в США. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает "Би-би-си", у игрока возникли проблемы с визой из-за 16-месячного условного срока, который на него был наложен за уклонение от уплаты налогов в период выступления за "Барселону".

Отмечается, что юристы чилийца уже начали процесс для урегулирования ситуация, однако это может занять длительное время. Пока футболист будет тренироваться на базе клуба в Каррингтоне.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az