«Ювентус» раскрыл подробности покупки Роналду
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи раскрыл подробности подготовки перехода нападающего Криштиану Роналду в итальянскую команду. Его слова приводит Sky, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Эта сумасшедшая идея зародилась после первого матча [1/4 финала Лиги чемпионов] в Турине. Когда Криштиану сорвал овации после своего гола через себя, мы в течение недели общались с его агентом Жорже Мендешем. Он рассказал, что Роналду поразило внимание со стороны болельщиков, и он хотел бы однажды оказаться в "Ювентусе". Тогда я ответил, что не все мечты сбываются", - сказал Паратичи.
Однако после переговоров с президентом туринцев Андреа Аньеллируководство "Ювентуса" начало готовить сделку по трансферу португальца. "Это была конкретная и уникальная возможность пригласить игрока, который повсеместно признан лучшим в мире и выиграл больше всех трофеев", - отметил агент.
Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля. Зарплата форварда в Италии составит 30 миллионов евро в год. Контракт между сторонами подписан сроком на четыре года.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" Роналду, выступавший тогда за мадридский клуб, оформил дубль, а один из мячей забил ударом через себя. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сливочных.
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