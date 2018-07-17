Назван лучший игрок ЧМ-2018

Мировой лидер в области анализа спортивных результатов назвал лучших футболистов прошедшего чемпионата мира 2018 года. Лучшим игроком чемпионата мира по среднему InStat Index стал бразильский нападающий Неймар (404), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Несмотря на то, что сборная Бразилии выбыла еще на стадии четвертьфиналов, Неймар так и остался лидером по количеству созданных голевых моментов (24).

Для сравнения, у бельгийца Кевина де Брюйне и англичанина Кирана Триппьера по 16 созданных голевых моментов. Также Неймара никто не смог обойти по количеству ударов (26) и ударов в створ (13).

Отметим, что Неймар стал лучшим игроком при подведении итогов сезона до чемпионата мира (InStat Index - 450). Впервые за последние 10 лет кто-то сумел отобрать у Лионеля Месси звание лучшего футболиста.