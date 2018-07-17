Египет рассмотрит возможность подачи заявки на проведение ЧМ по футболу
17 июля 2018 21:04 120
Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи рассказал, что в стране рассмотрят возможность подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу и летних Олимпийских игр, передает Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС, сообщает Day.Az.
"Мы постараемся выбрать подходящие стадионы, построить новые и возвести спортивные городки в соответствующих местах. Основываясь на выполнении этих планов, Египет и будет принимать решение, выставлять ли свою кандидатуру на проведение этих спортивных мероприятий или нет", - сказал Субхи.
Речь идет о чемпионатах в 2030 и 2034 годах, а также об Олимпиаде в 2032 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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