Египет рассмотрит возможность подачи заявки на проведение ЧМ по футболу

Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи рассказал, что в стране рассмотрят возможность подачи заявок на проведение чемпионата мира по футболу и летних Олимпийских игр, передает Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС, сообщает Day.Az.

"Мы постараемся выбрать подходящие стадионы, построить новые и возвести спортивные городки в соответствующих местах. Основываясь на выполнении этих планов, Египет и будет принимать решение, выставлять ли свою кандидатуру на проведение этих спортивных мероприятий или нет", - сказал Субхи.

Речь идет о чемпионатах в 2030 и 2034 годах, а также об Олимпиаде в 2032 году.