Погба в очередной раз хочет переехать из Манчестера в Турин

Чемпион мира в составе футбольной сборной Франции Поль Погба намерен в очередной раз сменить клуб. При этом хавбек английского "Манчестер Юнайтед" хотел бы вернуться в итальянскую Серию "А" - в туринский "Ювентус", из которого он перебрался на Туманный Альбион, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По сообщению инсайдера из окружения 25-летнего футболиста, игрок не вполне доволен работой с главным тренером "МЮ" португальцем Жозе Моуринью, сообщает Tuttosport. Интересно, что Погба в последние годы разрывается между Турином и Манчестером. В 2012 году он покинул "Юнайтед" и перешел в "Старую синьору", а два года назад "Манчестер" купил Погба у "Ювентуса" за 105 млн евро.