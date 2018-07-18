ФК "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

"Карабах" в ответном матче на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку сыграл вничью со словенской "Олимпией". Напомним, что первый матч между командами завершился победой представителя Агдама.

Соперником "Карабаха" во втором квалификационном раунде будет албанский клуб "Кукеси".