ФК "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ
18 июля 2018 23:14 231
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.
"Карабах" в ответном матче на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку сыграл вничью со словенской "Олимпией". Напомним, что первый матч между командами завершился победой представителя Агдама.
Соперником "Карабаха" во втором квалификационном раунде будет албанский клуб "Кукеси".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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