ФК "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ

18 июля 2018 23:14

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

"Карабах" в ответном матче на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку сыграл вничью со словенской "Олимпией". Напомним, что первый матч между командами завершился победой представителя Агдама.

Соперником "Карабаха" во втором квалификационном раунде будет албанский клуб "Кукеси".

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