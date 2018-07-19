Назван самый дорогой спортивный клуб мира

"Даллас Ковбойс" из Национальной футбольной лиги (НФЛ) стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Даллас" в третий раз подряд возглавляет список. Стоимость клуба составляет 4,8 миллиарда долларов. За год он вырос в цене на 14 процентов.

Второе место в рейтинге занимает английский "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценивается в 4,1 миллиарда долларов, что делает его самым дорогим футбольным клубом в мире. На третьем месте расположился мадридский "Реал"(4,09 миллиарда долларов), на четвертом - "Барселона" (4,06 миллиарда).

Среди 50 самых дорогих спортивных клубов мира 29 представляют НФЛ. Восемь команд - из НБА. Футбол представлен семью клубами (МЮ, "Реал", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси"). Шесть команд из списка выступают в Главной лиге бейсбола (MLB).

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