Исключенный из сборной Хорватии Калинич получит серебряную медаль ЧМ-2018

Исключенный из сборной Хорватии нападающий Никола Калинич получит серебряную медаль чемпионата мира - 2018, сообщает Sport24. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации пресс-атташе сборной Хорватии Томислава Пачака, футболисты проголосовали за то, чтобы Калинич получил серебряную награду чемпионата мира.

"Что касается медалей, Никола Калинич также получит медаль. Это решение игроков", - сказал пресс-аташе.

Калинич был исключен из команды за то, что отказался выходить на замену в первом матче группового этапа против Нигерии (2:0).

Футболист сослался на боль в спине, а главный тренер команды Златко Далич позже принял решение отправить игрока домой.