Представлен главный тренер сборной Испании

Бывший наставник каталонской "Барселоны" Луис Энрике был официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Испании, сообщает Sport24.

"Хочу поблагодарить президента и совет директоров за их доверие. Рад возглавить сборную Испании. Хотел бы отметить профессиональную работу бывших тренеров Фернандо Йерро и Хулена Лопетеги", - сказал Энрике на пресс-конференции, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также специалист заявил, что всегда хотел тренировать сборную Испании.

"Быть тренером сборной - это играть за страну, защищать честь Испании. Я всегда хотел быть тренером сборной", - добавил Энрике

Контракт экс-наставника "Барселоны" со сборной Испании рассчитан на два года.