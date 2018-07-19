Чемпион мира Павар усилит "Баварию"

19 июля 2018 20:30

Мюнхенская "Бавария" в текущее трансферное окно намерена усилить линию обороны клуба чемпионом мира в составе сборной Франции Бенжаменом Паваром. Права на игрока принадлежат другому немецкому клубу - "Штутгарту", передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Личное соглашение с футболистом уже подписано и футболист пополнит "Баварию" летом 2019 года, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на немецкое радио SWR. Сумма сделки между клубами составит 35 миллионов евро. Однако также может быть рассмотрен вариант, при котором француз переедет в Мюнхен уже нынешним летом.

Напомним, что на минувшем чемпионате мира Павар сыграл за сборную Франции в шести поединках. Примечательно, что во всех этих играх он отыграл без замен, а за время мирового первенства он также стал автором одного гола и заработал одну желтую карточку.

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