Отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля в Истре - ВИДЕО
20 июля 2018 10:00 282
Сотрудницы отеля в Истре, где во время чемпионата мира по футболу проживала сборная Франции, плакали во время прощания с победителями мундиаля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru".
На видеозаписи видно, как Адиль Рами, Поль Погба, Флорьян Товен и Блез Матюиди обняли на прощание плачущих девушек - сотрудниц отеля.
Блез Матюиди с улыбкой призвал их не печалиться, а Адиль Рами назвал их "милашками".
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