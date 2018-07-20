Отъезд сборной Франции довел до слез сотрудниц отеля в Истре - ВИДЕО

Сотрудницы отеля в Истре, где во время чемпионата мира по футболу проживала сборная Франции, плакали во время прощания с победителями мундиаля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru ".

На видеозаписи видно, как Адиль Рами, Поль Погба, Флорьян Товен и Блез Матюиди обняли на прощание плачущих девушек - сотрудниц отеля.

Блез Матюиди с улыбкой призвал их не печалиться, а Адиль Рами назвал их "милашками".

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