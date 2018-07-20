Азербайджанские теннисистки стали первыми на чемпионате Европы в Румынии

Азербайджанские спортсмены завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису среди молодежи, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

Как сообщает в пятницу Федерация настольного тенниса Азербайджана, в истории настольного тенниса страны это является самым высоким результатом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены из 44 стран мира (42 мужские команды и 39 женских команд), азербайджанские теннисистки, обыграв в финале российскую команду, стали победителями чемпионата.

Чемпионат продолжается, проходят индивидуальные соревнования.

Напомним, что в 2017 году женская сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль.