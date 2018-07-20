Экспедиция «Большого шлема»: китайский альпинист покорил «14 + 7 + 2» - ВИДЕО

Чжан Лян стал вторым человеком в мире и первым гражданином Китая, который собрал "Большой шлем" альпинистов и путешественников "14 + 7 + 2", передает Day.Az со ссылкой на RT.com. Он завоевал "Корону земли", покорив все 14 пиков-восьмитысячников, поднялся на самую высокую гору на каждом континенте, а также совершил пеший 120-километровый переход к Южному полюсу и прошёл на лыжах 600 километров к Северному полюсу!

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